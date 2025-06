Dueta "Domenique Dumont" jaunais studijas albums izpelnās ārvalstu kritiķu atzinību

Albuma dziesmu secība strukturēta cikliski – no dziesmas par pamošanos līdz vēla vakara noskaņām. Skaņdarbi svārstās no viegliem ritmiem dub žanrā līdz ātram disco, sintētiskai eksotikai un gotikai.

Šīgada pavasarī "Domenique Dumont" nospēlēja savu 50. koncertu dueta desmit gadu pastāvēšanas laikā. Starp nozīmīgākajiem minamas uzstāšanās tādās vietās kā "Institute of Contemporary Arts" Londonā, Venēcijas mākslas biennālē, eksperimentālās elektronikas festivālā "MUTEK" Kanādā, galerijā "Lafayette Anticipations" Parīzē un "Dekmantel" festivālā Amsterdamā.

"Domenique Dumont" mūzika guvusi ievērību arī pazīstamu un starptautiski atzītu mākslinieku vidū. Tā skanējusi BBC raidījumā "Limited Edition", ko veidojis aktieris Kilians Mērfijs (Cillian Murphy), to savās izlasēs un publiskajās uzstāšanās reizēs atskaņojuši BBC Radio 6 dīdžeja Mērija Anne Hobsa (Mary Anne Hobbs), IDM deju mūzikas leģenda Aphex Twin, Čīno Morēno (Chino Moreno, "Deftones"), Hosē Gonzaless (José González); apvienības mūzika minēta kā iedvesmas avots grupai "Gorillaz". "Domenique Dumont" mūzika skanējusi arī tādos starptautiskos radio kā NTS, KEXP, Rinse FM, Worldwide FM, Radio Nova un Dublab.

Jūlija garumā visas dziesmas no albuma tiks atskaņotas Francijas radio FIP ēterā.

Pirmos albuma apskatus jau izveidojuši mūzikas žurnāli "Les Inrockuptibles" (Francija) un žurnāls "Uncut" (Anglija). Pēdējais no izdevumiem mūzikas kritiķa Piērsa Mārtina (Piers Martin) personā Deux Paradis novērtējis ar 8 no 10 ballēm, uzsverot dziesmu vārdu nozīmi, kuru iedvesmojums no klasiskās literatūras ļauj albumam iegūt pārlaicīgu noskaņu.