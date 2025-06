Ētera personība un ceļotāja Elīna Baltskara: "Man ir izveidojusies liela dzīvotgriba"

Jā, taču vienlaikus es nezinu, vai varu teikt, ka esmu baigi rūdīta. Droši vien ne. Ja raugāmies fiziskā ziņā, es neesmu rūdīta. Ja runājam psiholoģiski, ir brīži, piemēram, tādos lielajos, tālajos pārgājienos vai citos grūtos brīžos, kad fiziski spēki ir izsmelti, bet psiholoģiski tomēr es joprojām redzu iespēju turpināt kustēties. Ja vien tā ir, tad es vienkārši turpinu iet uz priekšu. Man ir tāda iespēja, un es nevarētu teikt, ka man šeit ir nepieciešams piedzimt no jauna vai kļūt par citu cilvēku. Viss, kas man ir, ir tā iespēja, kas man ir dota, un es vienkārši to izmantoju. Kaut kur psiholoģiski tas viss sakrājas un veido kopumu, kas ļauj man turpināt kustēties un nezaudēt spēku.

Tas man atgādina Semjuela Beketa grāmatas nosaukumu: "I can’t go on, I’ll go on" [i].