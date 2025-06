Aminata svinēs B.B. Kinga simtgadi lielākajā blūza festivālā Baltijā

Rūpīgi veidota programma, Hāpsalu pils īpašā atmosfēra un pilsētas unikālā vide padara "Augustibluus" par vienu no iemīļotākajiem mūzikas festivāliem Baltijā. Šī gada festivālā uz desmit skatuvēm notiks 37 koncerti un pasākumi, pārvēršot pilsētu par īstiem blūza svētkiem. Programmā blūzs visām gaumēm – sākot no skarba elektriskā blūza līdz dvēseliskām balādēm, no fanka līdz enerģiskam rokenrolam.