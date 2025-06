FOTO Sarkanais paklājs ir izklāts: Pakrojas muižā vasaras festivāla atklāšanas pasākums

Šī gada Pakrojas muižas festivāls ir veltīts kinomākslai. Muiža pārvērtusies par dzīvu kinostudiju zem atklātām debesīm, kur ikviens var kļūt par kino tapšanas radošā procesa daļu. Dažādās muižas teritorijas vietās notiek patiesa kino filmēšana: sākot no komisku ainu veidošanas mēmā kino stilā līdz lietuviešu vēsturiskās piedzīvojumu filmas "Tads Blinda" epizodēm, kuras reiz filmēja tieši šeit, šajā muižā. Skatītāji kļūst par statistiem, aktieriem, bet bieži pat par galvenajiem personāžiem.

Muižā radīta Lietuvas kino vēsture

Viens no spilgtākajiem festivāla akcentiem ir fotogrāfiju izstāde, kas veltīta filmai "Tads Blinda" – ar vēl nekur nepublicētiem kadriem no 1971.–1972. gada filmēšanas procesa Pakrojas muižā. Tā ir unikāla iespēja ieraudzīt, kā radās viena no populārākajām Lietuvas televīzijas filmām.