"Jā, es esmu Šarlote!" - Kristina Deivisa par jauno sezonu, Hariju un ikoniskajiem tērpiem

“Max” oriģinālseriāla “Un tā tas laiks paiet...” (And Just Like That...), kas ir leģendārā seriāla “Sekss un lielpilsēta” turpinājums, trešā sezona jau nonākusi pie skatītājiem Latvijā. Jaunajā sezonā Kerija, Šarlote un Miranda, būdamas piecdesmitgadnieces Ņujorkā, turpina orientēties sarežģītajos dzīves, mīlestības, seksa un draudzības līkločos. ​Par jaunās sezonas filmēšanas aizkulisēm ekskluzīvā sarunā stāsta Šarlotes lomas atveidotāja Kristina Deivisa (Kristin Davis).