Ar Baltijas vakaru Rīgā sākas starptautiskais folkloras festivāls "Baltica"

Folkloras koncerti pilsētvidē un dalībnieku gājiens

27. jūnijā plkst. 10.00 ar piemiņas brīdi un pieminekļa atklāšanu Helmī un Dainim Staltiem Meža kapos sāksies Rīgas diena. Pilsētvides dienas koncertos "Pāri skan" no plkst. 11.00 līdz 17.00 Rātslaukumā, Mazās ģildes dārzā, Brīvības laukumā un Festivāla laukumā (Mazā Jauniela 5) izskanēs visu festivāla dalībnieku sagatavotās programmas par valodu. "Pār Rīgas bruģi, ielām, laukumiem un skvēriem skanēs latgaliešu, sēļu, kurzemnieku, zemgaliešu, vidzemnieku, lībiešu un arī pašu rīdzinieku balsis un stāsti,” stāsta pasākumu režisors Sandis Kalniņš. Brīvības laukumā arī no plkst. 17.30 līdz 20.00 gaidāms folkloras kopu koncerts "Vakarā tāļu skan".

Mazās ģildes dārzā no plkst. 14.00 līdz 15.00 notiks muzikantu saspēle ar "Skaņumāju", savukārt Mazās ģildes Lielajā zālē no plkst. 15.00 notiks Tradicionālās kultūras izcilības balvas folklorā apbalvošana un koncerts. No plkst. 22.00 līdz pat 01.00 naktī Mazā ģilde aicina uz sadziedāšanos.