Grupa "Kautkaili" izziņo eletroakustisko tūri "Kur klusums zied"

Koncertos izskanēs dziesmas no kritiķu un publikas iemīļotā "Kautkaili" debijas albuma "Personas kods", kā arī drīzumā gaidāmā mini-albuma “Kur klusums zied”. Izpildījumā savienosies melodijas, kuras ieved vēl neapzinātā jūtu pasaulē ar "Kautkaili" raksturīgajiem elektroniskajiem elementiem un inteliģentām instrumentālajām partijām, bet visam centrā – solistes Kristīnes Pāžes samtainā un neatkārtojamā balss, ko klausītāji arvien biežāk dēvē par vienu no spēcīgākajām latviešu mūzikā.

Līdz ar tūres izziņošanu grupa izdod vienu no pirmajiem grupas solistes un dziesmu autores Kristīnes Pāžes akustiskajiem orģināldarbiem "Kur klusums zied". Kā stāsta Kristīne: "Laikā, kad grupa "Kautkaili" vēl bija tikai attāls sapnis, tapa šī jutekliskā dziesma, kas stāsta par alkām pēc iekšēja miera, dziedējoša klusuma un brīvības. Atgādinājums par to, cik svarīga ir klātesamība un atvērts prāts." Šis skaņdarbs ir pirmais singls no gaidāmā akustiskā mini-albuma.