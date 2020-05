Pašmāju slavenības lielās ar savām mammām

“Behind every great kid is a mom who is pretty sure she’s screwing it all up.”🤷🏼‍♀️ Es esmu diezgan droša, ka pieļauju kļūdas gandrīz katru dienu. Bet redzot, cik Tu esi forša, mīļa, gudra, radoša un interesanta, man šķiet, ka varbūt tomēr kaur ko daru pareizi. Paldies, ka varu būt Tava mamma! Tas ir krietni vairāk nekā viss cits 💜

