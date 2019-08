Jūtūbere Emīlija Sama: “Es vairs nevēlējos dzīvot, jo man vēmiens nāca no eksistēšanas”

“Te nu pienāca nakts, kad es gulēju, un telefons man atgādināja, ka tieši gadu atpakaļ man bija tāds nervu sabrukums un padošanās uz dzīvi, ka bija jāsauc palīgā mediķi. Man tīri teorētiski nevajadzēja te būt tagad starp jums. Man nevajadzēja tikt cauri sveikā. Tas sanāca netīšām. Par laimi. Te, kamēr es rakstu šo 3:08 no rīta, es skatos uz zvaigznēm un domāju cik īstenībā dīvaini tā pasaule ir uzstādīta, jo pa šo gadu īstenībā es ne tikai vienu kritumu piedzīvoju, bet simtiem.

Es bieži necēlos no rītiem ne uz universitāti, ne uz vienkārši dzīvi- jo es vairs nevēlējos dzīvot, jo man vēmiens nāca no eksistēšanas, un ko jūs redzējāt? Laimīgu meiteni virtuālajā dzīvē. [..] Ne viss ir tik elementāri kā izskatās no ārpuses.