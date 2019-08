Mūziķis Jānis Aišpurs uz festivālu "Summer Sound" ieradies ar helikopteru

Lai paspētu teju divās vietās būt vienlaicīgi, Jānis Aišpurs 2. augustā uz Liepājas pludmalē notiekošo festivālu “Summer Sound” ieradās ar helikopteru no Rīgas, kurā grupas “The Sound Poets” līderim bija uzstāšanās šaurākā klausītāju lokā. Pabeidzis savu uzstāšanos Rīgā, viņš septiņu minūšu laikā tika nogādāts līdz helikopterim un tālāk ar to līdz Liepājai. Lidojums no Rīgas uz Liepāju ar helikopteru vidēji ilgst 40 – 50 minūtes, kamēr ar automašīnu nokļūšana Liepājā aizņem apmēram divas ar pusi stundas.