Dūla Katrīna Puriņa-Liberte pēc kļūšanas par ārsti kabinetu iekārto tā, lai tur varētu mīlēties

Es ļoti ilgi sapņoju par savu vietu, kur samīļot ne vien katru atnākošo, bet parūpēties par katru puķīti, kura man uz palodzes aug. Es jūtu tādu pateicību un mīlestību pret to, ko es te daru. Es nezinu vai to vispār vārdos var aprakstīt. Bet man ir sajūta, ka tā ir Liela Dāvana. Ka manā sirdī ir liela mīlestība uz to, ko es daru un tieši ar šādu attieksmi pavadītas dienas var nest skaistus, piepildītus augļus. Tik it kā vienkārši - pret ik katru izturēties tā, kā es gribētu, lai izturas pret mani, un tai pat laikā tik sarežģīti, ja paskatās uz pasauli... bet cik skaisti un piepildoši, ja mēs katrs tā varētu.