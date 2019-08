Kristīne Virsnīte dalās ar stāstu par, iespējams, murgaināko nakti savā ceļošanas pieredzē

Zināt, kas ir skaistākais ceļošanā? Kad tā gluži neplānoti nonāc galamērķī, kurš tevi pārsteidz un iedvesmo! Mēs vēl dienas vidū šodien nezinājām, kur dosimies gulēt un dažas stundas vēlāk esam Nidas piestāstnē un tā viena no mazajām jahtām būs mūsu naktsmājas. Kaut es biežāk varētu tā ļauties dzīvei kā ceļošanai, uzticoties, ka viss notiks, paļaujoties un ļaujot sev piedzīvot wow sajūtu! Jā, šovakar ir tā wow sajūta, kuru tik ļoti vēlos noķert dzīvē! . . #virsnīšiceļo #skecherslatvija #skechers #nida #lithuania #visitlithuania #travelistive #lifeonaboat #travelblogger #blogger

