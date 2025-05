Beļģijas pārstāvis, kam solīja panākumus Eirovīzijā, nāk klajā ar paziņojumu pēc neveiksmes

Mūziķis, kurš 13. maijā ne tikai kāpa uz Eirovīzijas lielās skatuves, bet arī atzīmēja savu 26. dzimšanas dienu, uzrunājis savus sekotājus sociālajos tīklos, rakstot: "Pirmkārt, vēlos apsveikt visus, kas iekļuva finālā - jūs bijāt lieliski! Otrkārt, es vēlos pateikties ikvienam, kurš par mani balsoja, es to novērtēju un jūtos pateicīgs par jūsu atbalstu.

Pateicīgs par labāko komandu, jūs padarījāt iespējamu to, ka uzstājos uz vienas no lielākajām pasaules skatuvēm, un es to nespētu paveikt bez jums."