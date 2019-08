Liene Šomase metusies ūdenī ar visām drēbēm

Lai top mīlestība ♥️♥️♥️♥️ @bruknasmuiza @lsradosastudija #esietbrīvi #ticietsev #Elpošana #Kristības #Iesvētības #crystals #svētsūdens #h2ojustaddwater

A post shared by Liene Šomase (@liene_somase) on Aug 17, 2019 at 4:39am PDT