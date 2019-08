Aktrise Alisa Milāno atklāj, ka viņai gada laikā veikti divi aborti

Milāno savā podkāstā jeb aplādē “Sorry Not Sorry” informēja fanus, ka savā trešajā gadu desmitā, noslēdzoties seriālam “Who’s the Boss?”, bijusi mīlošās attiecībās un vienlaicīgi lietojusi hormonālo kontracepciju un “Accutane”, kas paredzēts agresīvas aknes ārstēšanai, bet viens no tā blakusefektiem bijis iespējami bērna defekti, ja viņa paliktu stāvoklī.