Anna Rozīte atklāj, ka jūtas atbildīga par degošajiem Amazones lietus mežiem

“Nepamet domas par Amazones mežiem. Tas ir tālu prom, mēs to tieši šodien un tagad nekādīgi nesajūtam, bet lietus meži deg jau trīs nedēļas, sadeg arī to iemītnieki. Kāds man ar to sakars? Ko es varu tur darīt? Pirmajā brīdī šķiet, ka neko, pārāk tālu un ar mani nesaistīti.