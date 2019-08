Dināra Rudāne atklāti par to, kāpēc publisko sava bērniņa bildes

Treniņi. Mana mīļākā atpūta. Treniņa laikā esmu konkrētajā laikā un vietā, bez plāniem un miljards domām. Pēc treniņa jūtos kā saulē pārkarsusi motocikla ķivere😂( neko sev tāds salīdzinājums), stundu pēc treniņa jūtos kā ūdens- brīva. Žēl tikai ka dienu pēc treniņa dažreiz jūtos kā akmens😅😁🥊. Bet tas atkarīgs no treniņu biežuma, ja tieku uz zāli bieži, nekas nesāp un neīd..P.S. Neattiecas uz kāju dienu 😂.. Kā vispār Jums iet pēc treniņiem 😄😂? #workout #boxing #recovery #instalife #globalfitnessriga

