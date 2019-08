Kārlis Būmeisters par Valteru Frīdenbergu: “Vismaz paspēju pateikt viņam, ka mīlu”

Lai arī Valča aizgāja aizsaulē pirms ieplānotās tikšanās, Būmeisters paguva viņam pirmo un pēdējo reizi atklāt, ko jūt pret draugu: “Bet es vismaz paspēju pateikt viņam, ka mīlu. Kas – es pieļauju – bija pirmā reize mūžā, un tas gan man palīdz. Līdzīgi bija ar vectēvu – pēdējo gadu, ikreiz no viņa atvadoties, opīti tā cieši, cieši samīļoju. Kad viņš aizgāja, šīs atmiņas man ļoti palīdzēja. Par laimi, visus savus vecvecākus esmu paspējis pirms aiziešanas stingrāk apmīļot nekā parasti.”

“Aizsūtīju viņam garu īsziņu, kurā vārdi “es mīlu tevi” nebija tie svarīgākie. Viņš pats gan to vairs nevarēja izlasīt, īsziņu viņam priekšā nolasīja draudzene Kristīne. Nenoliegšu, man arī bija svarīgi zināt, ko Valters tobrīd teica. Bet viņš vairs varēja tikai klusēt,” viņš piebilda.

26. oktobrī notika publiska atvadīšanās no Frīdenberga Rīgas krematorijas Lielajā zālē. Pēdējo reizi satikties ar viņu bija ieradusies gan ģimene, gan draugi un talanta pielūdzēji.

Viņa turpināja: "Mūsu kāzās mēs būtu dziedājuši dziesmu "Over the Rainbow", Valters spēlētu ukuleli... Es būtu ģērbusies baltā lina kleitā, bet viņš izšūtā lina kreklā un biksēs no koncertuzveduma "Dod, Dieviņi". Šajā tērpā Valteru kremēja."