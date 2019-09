Anna Rozīte atklāj savu komplicēto rīta rituālu

7. Piefiksē, kas ir tā darbība, kas palīdz iesākt pa ķēdīti ar pārējām pozitīvām rīta aktivitātēm?! Kura no aktivitātēm ir sākums labam rītam? Man, pēc modinātāja nozvanīšanas, atstāt telefonu uz plauktiņa un doties uzreiz meditēt, ja es to izdaru, tad ir gandrīz 100% garantija, ka rīts būs mierīgs un es visu paspēšu. Pretējā gadījumā man no rīta ir traks skrējiens, kas mēdz beigties ar strīdiem ar vīru vai meitu. Par to Jūs jau zināt,” raksta Rozīte, atsaucoties uz iepriekšējo ierakstu par strīdu ar meitu.