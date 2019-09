Maija Rozīte par 20 nostrādātiem gadiem radio: "Jokaini sarunāties pašai ar sevi"

šomēnes manām attiecībām ar @starfmlatvia 💫 studijas mikrofonu 🎙un pulti 🎚 apaļa jubileja - 1 0 g a d i 😭🎂🥳 (cerams, tikai pirmie 😊) ... var teikt daudz ko, spriest, cik šis darbs grūts vai tieši pretēji - elementāri paveicams... bet tā vēl aizvien ir viena jokaina, taču arī dikti apgarojoša un, protams, atbildīga sajūta - katru savu darbadienu lielākoties pavadot pilnīgā vienatnē, pat it kā sarunājoties pašai ar sevi 😄, tomēr apjaust, ka tevi dzird tūkstoši... 🙉 paldies klausītājiem par izturību!!♥️ ... un ko es varu piebilst par to, kā ir pēc summā nu jau 20 gadiem radio ēterā? - prakse ir pats, pats labākais skolotājs! ☝🏽turklāt tā tas, manuprāt, ir ar pilnīgi visu! 💯 turpinu praktizēt, mācīties, pilnveidoties... 🙏🏼 📻 ❣️ #radio #anniversary #starfmlatvia #radiodj #20yearsonair #djgirl #eventhost #eventdj #onairpersonality #practicemakesperfect ✨

A post shared by Maija Rozīte - Krištopane (@maijarozite) on Sep 11, 2019 at 5:46am PDT