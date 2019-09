Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Esmu labu laiku jau domājusi par to, cik ļoti daudzi ir neapmierināti ar savu ikdienu tāpēc, ka vēl nedzīvo savā sapņu mājā, nestrādā sapņu darbu, nebrauc sapņu auto, nevalkā dizaineru drēbes utt. Cik daudz laika mēs tā pazaudējam!!! Mūžīgā neapmierinātība, mūžīgā raušanās... Neredzot un nenovērtējot to, kas jau ir! Man ļoti patīk dzīvoklis, kuru īrēju un ļoti to novērtēju, kaut arī noteikti pasaulē pastāv smalkākās mājas. Tomēr šīs ir manējās! Es nenodarbinu savu prātu ar to, kāda mega uber māja kaut kur pasaulē pastāv. Man patīk un apmierina tas, kas man ir. Protams, ja dzīvē būs iespēja vēl ko uzlabot, es to darīšu, bet tāpēc es netaisos tagadni padarīt nožēlojamu un dzīties pēc kaut kā. Man patīk mana ikdiena. Lielākoties tā ir būšana mājās, kas ietver sevī radošu darbu - filmēšanu, fočēšanu, rakstīšanu, bet vēl vairāk ietver ikdienas lietas - tīrīšanu, kārtošanu, mazgāšanu. Man patīk vienkārša dzīve, un man liekas, ka daudziem īstenībā tā ir, kaut arī mediji liek domāt, ka mums visiem jāgrib būt miljonāriem un slavenībām (es sevi par tādu neuzskatu). Īpaši es gribētu, lai jaunieši saprot, ka tā lielo slavenību dzīve izskatās tik labi tikai no malas, jo patiesībā tu kļūsti par ķīlnieku - fanu, aģentu, sponsoru, naudas... Man patīk kā ir - tā vienkārši. Es novērtēju to, kas man ir un par to priecājos. 🥰 Beigu beigās, viss, kas mums īstenībā pieder, - tikai tagadne un mirklis. Tāpēc mēs varam sapņot un vēlēties, bet nākotne būs tāda, kādai tai jābūt. Es domāju, ka vajag atrast to mieru tagadnē un tad vienmēr būs labi. ❤️

