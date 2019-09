Anna Sedokova dod mājienu, ka beidzies viņas romāns ar Jāni Timmu

#Бросатьэтотожедар Сегодня день сразу пошёл не туда. Утром прислали квитанцию на оплату коммунальных новой квартиры. 35 тыс🤦🏽‍♀️. Оказалось, просто счета не доходили и это первый счёт за все месяцы. Смирилась. Через 30 минут узнала, что счетов в два раза больше. Приехала в салон. Оказалось, что все не так, сегодня нового цвета не будет, минус день из жизни. Смирилась. Уехала. Решила, что раз у меня такой странный день, я должна помочь другим. Почти перевела деньги. Оказались аферисты . Смиряться не стала. Села в машину, уехала домой. Решила нам с этим днём не по пути. Чуть поревела, узбагоилась, взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять, то что не идёт. Бросать к чертовой матери и начинать заново. #ПроЛюбовь Девочки часто спрашивают - как встретить идеального парня и чтобы прям взаимно и до конца. Я вот в этом, конечно, не спец ( читай википедию ), но точно знаю одно правило. Вот если не идёт, если пазлы не сложились изначально, то поверьте - не надо. Весь этот бред «я его выстрадаю», «буду ждать, пока он мне напишет», «он, наверное, занят», «у него, наверное, нет времени». Ничего это не работает. Когда идёт, то идёт сразу. Это как всем известное состояние «потока». Милан Кудндера писал: «Если любви суждено быть незабываемой, к ней с самого начала, как птицы на плечи, слетаются случайности». И словно Небеса помогают вам, а когда знаки другие, когда все не так, а ты такая вся напряглась и очень стараешься, то шанс на успех этого мероприятия минимален ( но я в тебя верю). Уметь Остановиться и Отпустить, это тоже дар и понять, что тебя не догоняют это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше - это дар. Цени себя, люби и меньше нервничай ❤️ Что думаешь? Не права я?

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Sep 18, 2019 at 6:57am PDT