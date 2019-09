Kristīne Virsnīte atklāti par to, kāpēc iet pie psihoterapeita

Es iespējams riskēju uzrauties uz virsraksta dzeltenajās lapās - “Virsnīte savas smagās psiholoģiskās problēmas risina psihoterapeita kabinetā!”, taču mani tas nesatrauc. Es vēlos dalīties ar savu pieredzi, jo tā var noderēt kādai vai kādam no jums, kam šobrīd ir nepieceišams atbalsts, lai dzīvi ievirzītu sakarīgākās sliedēs. . Kāpēc es eju pie psihoterapeita? Kā atrast savu īsto terapeitu? Vai aizejot vienreiz, viss tiks atrisināts? Vai mēdz būt kritiens atpakaļ nevis virzība uz priekšu, ejot terapijā? Kā tas maina manu dzīvi? Un ko iesākt, ja citi nesaprot manu vēlmi doties pie psihoterapeita? . Zinu, daudz jautājumu, taču šajās 7+ minūtēs es ticu, ka tas palīdzēs kādam spert soli tuvāk risinājumam. Un man patika, kā kāda sieviete vēstulē rakstīja - “Lūdzu, runā par to, jo iešana pie psihoterapeita ir jānormalizē!”, mani riktīgi uzrunā šī ideja, jo došanās pie acu ārsta taču nešķiet nekas ārkārtējs, vai ne? Mēs taču nemēģinām veikt sev redzes korekciju mājas apstākļos, jo acu ārsti tādi aizdomīgi, nevieš uzticību! Kāpēc iešana terapijā šķiet kaut kas neriktīgs? Es saprotu, ka to daru savas dzīves kvalitātes dēļ un es riktīgi negribu iesaiņot to mēslu paciņu līdzi saviem bērniem, kas man ir vilkusies līdzi no paaudzes uz paaudzi. Jā, terapijā būs jārisina bērnības lietas, var būt baigi ķēpīga un sāpīga štelle, taču man patīk kā saka manā Uguns ģimenē - “Fu*k it, let’s do this!”, jo dzīve pēc tam mainās, ui kā mainās un uz labu! . . #selfconfidence

