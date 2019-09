Skulme esot klosterī Liepājā; Kivičs lūdz sabiedrības palīdzību, lai atgūtu mīļoto

No Kiviča publicētā ieraksta sociālajos tīklos noprotams, ka mīlnieki sastrīdējušies atkārtoti - piektdien, 20. septembrī, - pie Latvijas Nacionālā teātra.

"Liene esot klosterī Liepājā, uz kurieni viņu ir aizvedis kaut kāds brālēns Dzintars (kuru es nekad neesmu ne redzējis, ne dzirdējis) no Carnikavas, kuru viņa ir nejauši satikusi 15 minūtes pēc mūsu strīda. F***. Un man tam ir jātic. Pateikšu godīgi - braucējs es neesmu. Ja kāds var aizvest uz Liepāju no rīta un palīdzēt to visu saglābt, parādā nepalikšu. Pirmo reizi mēs neesam kopā divas naktis pēc kārtas. Es jūtos drausmīgi. Es zinu, ka tas ir vājums, bet es viņu ļoti, ļoti mīlu," sociālajos tīklos pavēstījis Kivičs.