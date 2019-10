Kristīne Virsnīte atklāj, kā jūtas, sasniedzot 37 gadu vecumu

Ir tik labi just, ka nav vienas patiesības un, ja cilvēki izvēlas domāt un dzīvot atšķirīgi no manis, tā drīkst būt. Vai man tuvojas pusmūža krīze? Jo vajadzētu taču, vēl daži gadi un būs 40. Es nezinu. Zinu tikai to, ka vecumam ir nozīme tad, ja ieciklējamies uz to un tajā saskatām trūkumus. Ja mums šķiet, ka esam veci un vairs neko nevaram, mums ir taisnība, taču mums ir taisnība arī tad, ja jūtam, ka jaunība spēcina un mēs varam. Es iekāpju savas dzīves 37. gadā, maniem vecākiem noteikti tas šķiet kosmoss - viņu jaunākajam bērnam 37! Šis gads mani nesīs uz tālām pasaules malām, es to nojaušu pavisam skaidri un ļauju tam notikt, lai piedzīvotu sevis slīpēšanu līdz mirdzumam!” tā Virsnīte.