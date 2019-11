Indra Salceviča metas virsū sievietēm, kuras izmanto "fotošopu"

"Es jums izstāstīšu patiesību. Neviens "fotošops" neglābs jūs no realitātes. Kāda jēga bildē ievilkt vēderu, noņemt zodu, izgludināt ādu, ja realitātē nav filtru, ko uzlikt uz redzamā.

Es domāju, ka "fotošopa" radītājam ir jāuzņemas atbildība par cilvēka prāta čakarēšanu. Gaismu vai filtrus es saprotu. Bet tās ķermeņa formu kropļošanas! Nu cik var? Ja jau tik ļoti sabiedrība uztraucas par dabu, ieviešot zero waste, vegāno un citas dzīves filozofijas, tad kāpēc mēs turpinām noliegt visu dabīgo un īsto, to visu laiku uzlabojot līdz pārcentībai," raksta Salceviča.

"Paralēli mums jāmācās arī būt iecietīgākiem pret citu nepilnībām. Dzīvē, televīzijā, internetā. Jo padomājam - no kurienes tad cēlusies šī nepieciešamība būt perfektai, nevainojamai? Katrai no mums droši vien nācies kaut reizi nu vismaz privātās sarunās ar draudzenēm klačojoties ko neglaimojošu par kādu atzīmēt, kur nu vēl domās. Tā teikt, paskatāmies no kurienes šim procesam aug kājas," viedokli pauž dziedātāja Linda Leen.