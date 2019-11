Armaņeva skaidro, ko par valsts naudu darījusi Īrijā

Vakar bija pirmā nodarbība ar jauniešiem, kur stāstīju par modi un kā tā mainījās laiku gaitā. Manuprāt, jauniešiem ir svarīgi zināt to, kā dažādi vēstures notikumi ir atspoguļojušies uz modi, kā politika ietekmējusi ģērbšanās stilu, it īpaši sievietēm, kad viņas izcīnīja tiesības balsot. Modes vēsture un notikumu analizēšana ir lielisks veids, kā jauniešiem parādīt, no kurienes kas ir cēlies un kādēļ. Tad ķērāmies klāt pie praktiskā darba, kuru es pati savulaik veidoju @bogomolov_image_school. Kolāžas un moodboard ir fantastisks rīks, kā attīstīt asociatīvo domāšanu, bez vārdiem, bet tikai ar bildēm nodot vienotu vēstījumu. Bet, ar to vēl viss nebeidzās - katram bija minūte, lai noprezentētu savu darbu. Ar dažiem darbiem padalījos arī šeit, bildēs (šķirat pa kreisi). Lieki piebilst, ka mūsdienu jaunieši ir super kreatīvi un tas viņos ir jāattīsta, jo nākotnē radošās profesijas nevarēs aizstāt ar robotiem. Šodien nodarbību otrā diena un turpināsim attīstīt asociatīvo domāšanu, imidža veidošanu un sava tēla/zīmola radīšanas pamatus.

