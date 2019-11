Tā sabiedrības krējums Latvijas dzimšanas dienu svinēja

🇱🇻🇱🇻🇱🇻 Home is where my heart is. Today we are celebrating Latvia’s 101st Birthday and what can I say... just repeat once again that’s it’s the best place on Earth! Wishing all the Latvians to remember their roots and start with themselves to make our country strong by daily choices and habits. It all starts with ourselves. So let’s keep on building and do some great things! ⭐⭐⭐ ••• Mana sirds vienmēr piederēs Latvijai. Šodien svinam mūsu Valsts 101. dzimšanas dienu un ko gan lai pasaka... kā vien to, ka Latvija ir labākā vieta uz Zemes! Šajos svētkos latviešiem vēlu atcerēties par savām saknēm un vienmēr sākt ar sevi, padarot mūsu zemi stipru tieši ar savām ikdienas izvēlēm un paradumiem. Viss sākas ar katru no mums. Tāpēc turpinām vien iesākto darbu un kopīgi veidojam arvien labāku Latviju! ❤️🇱🇻⭐️

