Lauris Valters uz interviju nav atnācis tukšām rokām - viņam līdzi savs pirmais solo albums “Mirklī ieklausies”, kā arī pirmais dzejas krājumus “Visumā veidoti vārdi”. Protams, abi ar autogrāfiem. “Pagājušā gada Ziemassvētkos izvirzīju sev mērķi izdot šo albumu un dzejas grāmatu – tagad tas ir noticis. Man patīk, ka ir kaut kas rokā turams, esmu tomēr no tiem astoņdesmito gadu bērniem. Ar diskiem diez vai būs tā kā ar platēm, bet nekad jau nevar zināt. Pērn daži pat izdeva kasetes. Vinila platēm tomēr no visiem skaņas nesējiem ir un paliks tas pats sulīgākais skanējums. Grāmatas gan nav zaudējušas aktualitāti!” viņš stāsta.

Tie ir 60 kilometri. Ja brauktu ar vilcienu, tad stunda. Kā jau zini, tagad cilvēki, kuriem ir ap vai pēc 30, bēg projām no Rīgas, jo tur foršāk dzīvot nekā kādā no bezpersoiniskajiem galvaspilsētas guļamrajoniem. Skaties, grāmatā ir 20 mākslinieces Evijas Bergas ilustrācijas, bet albums un tā bukletiņš principā ir mana švāģera, sievas māsas vīra Kristapa Selgas, personālistāde. Gribēju, lai ir forši – ja taisa, tad taisa tā kārtīgi. Iekšā 18 dziesmas. Gribējās to periodu pēc grupas “Ēnas” salikt iekšā. 19. novembrī viena no kompozīcijām tika iesniegta “Supernovai”.