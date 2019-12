"X Faktora" uzvarētājs Arturs Gruzdiņš izdod dziesmu "Sony" paspārnē

Kā paskaidro Arturs Gruzdiņš: “Izpratne par to, kas ir laime, mums katram, protams, ir atšķirīga. Man arī par to bija sava vīzija, līdz manā dzīvē ienāca dēliņš - Ernests. Tas mainīja manu uztveri par to, kas tad ir patiesa laime. Dziesmas vēstījums rotē ap ikdienu kopā ar bērniņu. Ne vienmēr ir tik viegli, kā bijām iztēlojušies, bet katrs smaids, ko saņemam, ir tā vērts, savukārt brīdis, kad neesam kopā, liek mums ilgoties pēc tiem.”