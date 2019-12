A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Nov 26, 2019 at 8:12am PST

A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Dec 5, 2019 at 1:09am PST

A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Aug 19, 2019 at 4:56am PDT

Tas nebija mans sapņu brauciens, bet gan mammas. Viņa jau sen vēlējās aizbraukt uz Venēciju. Mamma man to pateica, kad biju vēl pusaudze. Kopš tā laika man bija plāns viņu aizvest, kad varēšu to atļauties. Bija prieks redzēt, cik viņai liels prieks par to. Kad bijām Vatikānā, mums ļoti paveicās redzēt pāvestu – nebijām to gaidījušas. Atnācām pastaigāties, un tur uz balkona viņš uzrunā ļaudis. Brīnišķīgs brauciens.