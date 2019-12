Toms Grēviņš labdarības izsolē piedāvā kopā pievārēt Islandes maratonu

Kad cilvēks ir neārstējami slims, viņš piedzīvo sāpes, ķermeņa nevarību un bezcerību. Pēc pārciesta insulta, infarkta, vēža vai citas smagas slimības, kas kļuvusi neārstējama, cilvēkam nepieciešama aprūpe un viņš atkarīgs no apkārtējiem. Vajadzīga empātija, līdzcietība, milzu pacietība un paliatīvā aprūpe.

Ģimenēm, kuras rūpējas par nedziedināmi slimiem tuviniekiem, ik dienu nepieciešams neizmērojams emocionālais un fiziskais spēks. Uz ģimenes pleciem ir slimnieka ikdienas aprūpe – kopšana, cilāšana, mazgāšana un medikamentu ievade. Bieži vien kāds no tuviniekiem nestrādā, lai būtu kopā un rūpētos.

Latvijā neārstējami slimu cilvēku aprūpē situācija ir skaudra – pacienti un ģimenes sakaras ar paliatīvās sistēmas nepilnībām - informācijas trūkumu par valsts nodrošināto aprūpi, zināšanu trūkumu par to, kā aprūpēt savus tuviniekus, un lieliem izdevumiem, kurus ne vienmēr spēj nosegt. Šie cilvēki ir izmisuma zonā.

Nedziedināmi slimu cilvēku aprūpei no ģimenes līdzekļiem aiziet ievērojama daļa. Skaudri, ja slimības dēļ cilvēks pats nespēj paēst un norīt pārtiku. Tad nepieciešama enterālā pārtika, ko ievada caur speciālu zondi tieši kuņģī, vai specializētie šķidrie pārtikas maisījumi. Šādas pārtikas izmaksas mēnesī var sasniegt 200 – 600 eiro. Valsts to neapmaksā. Ja tuviniekam nav līdzekļu, nedziedināmi slimais cilvēks nomirst no slāpēm un bada.