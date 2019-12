Aktrise Dita Lūriņa līksmo sava dzejas krājuma "Ar vieglu skrāpējumu ādā" prezentācijā

Ditas Lūriņas Dzejas grāmata ir mēģinājums fiksēt mirkli, lai izbaudītu to ilgāk. To caurvij sarunas ar autori – aktrises pārdomas par izvēlēto dzeju rada klātbūtnes izjūtu, trauslu, intīmu noskaņu un ļauj lasītājam ieraudzīt katru no šiem dzejoļiem, iespējams, dzeju vispār, pilnīgi no jauna.