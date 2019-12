Skandāls: slavenā modele Māra Sleja pārtrauc ilggadējo sadarbību ar "Amoralli"

Pārtraucu ilggadējo sadarbību ar zīmolu @amoralle . ⁣ Paldies pacietīgajām šuvējām, cilvēcīgajam grāmatvedības departamentam un visiem radošajiem cilvēkiem,kas agrāk strādāja šaja uzņēmumā. ⁣ Lai jums veicas! ⁣ #backstagelife⁣ #latvianfashion⁣ #transparent? ⁣ P.S. Ja arī turpmāk redzat mani kādā no #amoralle izmantotajiem medijiem, tad zinat, ka tas ir iemūžināts ne vēlāk kā 01.11.2019.

