Tā Ziemassvētkiem gatavojas pašmāju slavenības

Fröhliche Weihnachten that is how they are wishing Marry Christmas here in Berlin 🐻 Ķeram un noķeram gan Ziemassvētku sajūtu, gan arī kko citu noķeršu šeit Berlīnē 🤔😉🤩 #familytrip #visitberlin #familygoals #bigfamilylife #girlpower #dadof4 #happy #merry #lucky

A post shared by 🄰🅁🄼🄰🄽🄳🅂 🅂🄸🄼🅂🄾🄽🅂 ☎️ 26797979 (@armandssimsons) on Dec 15, 2019 at 12:44pm PST