Maija Rozīte dalās intīmās atklāsmēs par aizvadīto gadu

uz gadu sliekšņa... es neesmu no tiem, kas ar jaunu gadu apņemas sākt jaunu dzīvi vai kļūt par citu, vēl neredzētu sevis versiju... bet jāsaka, ka šogad jo īpaši mirkli pirms gadumijas pa galvu kuļas visvisādu pārdomu (jo 2019. man personīgi bijis pārbaudījumu pilns) un arī kaut kāda grūti definējama, bet noteikti patīkama satraukuma kokteilis... ~~~ citiem vārdiem - pretty damn excited for this new year to come✨

A post shared by Maija Rozīte - Krištopane (@maijarozite) on Dec 30, 2019 at 3:08am PST