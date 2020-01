Oficiāli šķīries skaistais Sauliešu pāris

Ziniet par par ko esmu nenormali Lepna? Par savu vīru! @sauljukas91 ❤️ It kā tikai LV čempions, bet iedomājaties? Latvijas čempions hokejā 🇱🇻🏒. #icehockey #ohl #bebeautifull #nlroyalteam💥 #kasparssaulietis #katrīnesauliete #family #champion #latvia

A post shared by Katrīne Sauliete (@queen_kachinja) on Apr 11, 2019 at 11:04am PDT