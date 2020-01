Salceviča dod pretī kritiķiem: "Jā, es uzēdu savu svaru, jo ēdu par daudz. Un kas par to?"

Tu esi tas, ko tu ēd! Reāli besī! Varētu padomāt, ka cilvēka mentālā veselība slēpjas uzņemtā uztura daudzumā. Es neesmu tas, ko es ēdu. Es esmu tas, ko es domāju, kā es domāju un kā es izvēlos pavadīt savu laiku un kādas ir manas prioritātes. Kāpēc cilvēkiem ir tendence kaut ko spriedelēt par citiem, neredzot kopainu. Nesen viena mana paziņa atteicās no laba darba, kad darba devējs viņai pārmeta, ka šī nu esot nenormāli par tievu un noteikti slimo ar kaut ko utt. Kāpēc sabiedrībai vispār būtu jālien tur, kur nevajag. Jāspriedelē par izskatiem un pašiem jāizdomā kaut kāda sveša cilvēka realitāte. Jā, es esmu apaļa. Jā, es esmu uzēdusi savu virssvaru, apēdot emocijas un nevis ar kūkām, bet gan ar veselīgām receptēm un kvalitatīvām maltītēm. Jā, es uzēdu savu svaru, jo ēdu par daudz. Un kas par to? Nesen redzēju kāda ārsta nošērotu video Facebook, kur viņš apgalvoja, ja cilvēks ēd veselīgi un sporto, viņam nevar būt liekais svars! Es neesmu ārsts, bet saku jums – bulšits. Jo liekā svara sakne ir galvā! Vienalga, cik veselīgi Tu ēd vai neēd. Ja nav stopkrāna – sāta signāla, tad nav. Ja gribas sevi žēlot ar pārtiku, tad gribas, un tā pārtika VAR būt veselīga! Un es ticu un es zinu, ka kārtot galvu nav vienas dienas jautājums un arī iemācīties pareizi ēst un ieklausīties organismā nav vienas dienas jautājums. Un ziniet ko? Pirms kliegt kādam citam "Tu esi tas, ko Tu ēd" varbūt vajag vairāk pastrādāt ar savu galvu. Kur ir tavs bodypositive trūkums, ka Tu nespēj pieņemt citus ar visiem plusiem un mīnusiem, kā arī nespēj dzīvot savu dzīvi, neuzspiežot citiem savas idejas un standartus. Es esmu tas ko es domāju! Mēs visi esam tas ko mēs domājam par sevi , sabiedrību utt. Domājam un nevis ēdam! Neļauj citu cilvēku tekstiem ietekmēt sevi! Visas transformācijas sākās galvā! Un katrā dzīves posmā ir savi notikumi, lietas un ķermeņa formas. #effyourbodystandarts #tuesitaskotuēd #pārdomas #blogger #latvianblogger #mentālāveselība

