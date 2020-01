"Jūtamies štruntīgi!" Virsnīšu ģimene atradusies un izskaidro "pazušanas" iemeslus

MĒS ESAM ATRADUŠIES, lai gan nebijām pazuduši! Šķērsojot Gambijas robežu, palikām džungļos bez sakariem. Bijām plānojuši būt Gambijā vien pāris dienas, taču teju divas dienas pavadījām, kamēr tikām iekšā Gambijā un kamēr tikām laukā no tās. Mana Latvijas telefona sim karte pazuda Marokā, tāpēc neesmu sazvanāma. Īsāk sakot - mums ir nereāli draugi un ģimene, kuri sacēla kājās pus pasauli, mūs meklējot, un mēs zinām, ka nepazudīsim! Mēs jūtamies riktīgi štruntīgi, jo likām savējiem un arī ļoti daudziem no jums tik ļoti uztraukties, te Āfrikā laiks citādāk plūst, taču apsolām, ka par to, ja nebūsim sasniedzami, ziņosim iepriekš, jo šķiet, ka tā atkal varētu būt Mauritānijā. Draugi, tas nebija ar nodomu! . . #virsnīšiāfrikā #lostandfound #fazergarša #africa

A post shared by Kristine Virsnite (@kristine_virsnite) on Jan 7, 2020 at 9:52am PST