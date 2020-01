Maija Rozīte skolas gados piedzīvojusi mobingu

"Latvijā katrs trešais skolēns cieš no mobinga - emocionālas vai fiziskas vardarbības. 40% cietušo nemeklē palīdzību. Mēs vairs nevaram to ignorēt!" - skaudro statistiku iezīmē Rozīte.

"Man šobrīd ir 35, un es vēl joprojām nevaru teikt, ka manas atmiņas par skolas gadiem pavadītu kāda nebūt patīkama nostaļģija. Drīzāk atceros to ar šermuļiem, kā par atstumto savu klasesbiedru vidū es kļuvu klasē sestajā, un tā tas turpinājās līdz, šķiet, astotajai. Tas bija tas laiks, kad sāku rakstīt rakstus bērnu/jauniešu izdevumiem. Vai tas mani automātiski padarīja par citādāku vienaudžu acīs, kas savukārt būtu izprovocējis viņos vēlmi gandrīz visā 30+ bērnu kolektīvā pēkšņi sākt izturēties pret mani kā pret spitālīgo (ar visu no tā izrietošo)? To šobrīd varam tikai minēt.