Liene Kiviča atklāj intīmas detaļas par savu dzimumdzīvi

"Un nekaunies, ka pirmo reizi šādā vecumā, par ko varbūt kādam nāktu smiekli, uzzini, kas ir elpu aizraujošs sekss, orgasms (kā gan sieviete to īsti var zināt, ja nekad realitātē nav izjutusi? Izlasīt grāmatā un viss?),

kas ir bauda, un – visbeidzot – tu atļaujies pārkāpt sabiedrībā pieņemtās pieklājības normas un atklāti par to runāt, nospļaujoties uz nosodījumu? Jā, es to beidzot atļaujos un nekaunos no tā. Piķis un zēvele! Kur es biju agrāk?" izdevumā rakstīja Liene.