"Latvijas lepnums" Pipars aicina palīdzēt

"Doma par labdarības akciju man radās brīdī, kad mans "Youtube" kanāls sasniedza piecus tūkstošus abonentu. Es aizdomājos, ja katrs no maniem sekotājiem noziedotu labdarībai kaut pāris eiro, tie jau būtu desmit tūkstoši! Tad, tā sakot, "zvaigznes salikās". (..) Tētis teica, ka mūsu valstī ir ļoti daudz bērnu kuriem nepieciešama sabiedrības palīdzība. Tā radās doma sazināties ar rehabilitācijas centru "Poga", un tur man pastāstīja par Markusu," intervijā "Apollo" pērnā gada nogalē atklāja Pipars.

"Mēs esam izdarījuši daudz, un PALDIES tev par to! Bet, lai Markuss pabeigtu savu rehabilitācijas kursu, pietrūkst vien 1000 Euro! Jā! Tā ir liela nauda vienam, bet, ja mēs sadalīsim šo ciparu starp visiem mums, mēs spēsim dāvāt Markusam viņa sapni! Svarīgos brīžos mēs esam pierādījuši, ka varam apvienoties! Izdarām to arī tagad! Padalies ar šo ziņu un pierādām, mēs varam sadzirdēt to kas sauc pēc palīdzības! Markusam var palīdzēt šeit."