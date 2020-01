TV ekrānos nonāks Intara Rešetina režisēts seriāls ar tautā iemīļotiem aktieriem

Abi seriāli ir balstīti citviet pasaulē novērtētos scenārijos, tos pielāgojot mūsdienu Latvijas aktualitātēm – “Terapeite bez grāda” oriģinālo versiju izstrādājusi pasaulslavenā seriāla “Draugi” ekscentriskākā aktrise Lisa Kudrova, savukārt “Atriebējas” ir adaptācija vienam no Igaunijas populārākajiem seriāliem “Kättemaksukontor”, kas piedzīvojis jau 260 sērijas.

“Atriebējas” sižeta centrā ir bijusī izmeklētāja Frīda no smago noziegumu izmeklēšanas pārvaldes un bijusī sekretāre Madara, kurām seriāla gaitā pievienojas arī Frīdas vīra mīļākā. Neskatoties uz to, ka Frīda un Madara pēc rakstura ir ļoti atšķirīgas, viņas vieno kopējs aizvainojums uz vīriešiem. Un tas nav bez iemesla, jo jau pirmajā sērijā viņām seko sērijveida slepkava, viņas abas zaudē darbu dēļ vīriešiem un visam pāri – abas atstāj viņu tuvākie vīrieši. Šī notikumu ķēde noved pie lēmuma izveidot uzņēmumu, kas atbalstīs visas sievietes, kuras vēlēsies atriebties saviem neuzticīgajiem vīriešiem.

“Latvijas skatītājiem vēlamies atnest arvien jaunas sajūtas, jaunus seriālu formātus un jaunus varoņus, kam just līdzi un ar ko kopā doties piedzīvojumos. “Terapeite bez grāda” un “Atriebējas” būs stāsti par spēcīgām sievietēm ar spēcīgiem raksturiem un, protams, individuālām īpatnībām, kas liks just līdzi un izklaidēs skatītājus, turklāt šos stāstus līdz skatītājiem aiznesīs talantīgas komandas. (..) Latvijas skatītāji ļoti novērtē pašmāju seriālus un raidījumus, tādēļ jauna vietējā satura piedāvājums ir viena no "Tet" izklaides virziena prioritātēm un jaunumu mums būs daudz,” atklāj "Tet" izklaides pakalpojumu daļas direktore Inga Alika-Stroda.