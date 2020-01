Kristīne Virsnīte dalās jaunos pārdzīvojumos no Āfrikas

Uzvilkt pēdējo tīro kleitu, ielikt drēbes veļasmašīnā, uzkāpt kalnā pēc svaigām austiņām un cepumiem, saelpoties pavasari, lai gan Marokā ir ziema un nebraukt, nenobraukt nevienu pašu kilometru. Un tikt siltā dušā, ak dieniņās, silts ūdens un tīri mati beidzot pēc sešām dienām un gulēt no rīta ilgāk, šī ir riktīga svētdiena! Taču gulēt ne jau šā tā, gulēt gultā, paldies @go4adventure Kā man šis piedzīvojums ir iemācījis, ka mazas lietas rada lielu prieku, tik ļoti, jo biju kaut kā iegājusi sajūtā, ka jānotiek kaut kam grandiozam, lai es patiesi priecātos, jo sīkumi, taču ir tikai sīkumi. O, nē, tīra kleita un silts ūdens var būt iemesls svinībām! Brauciet uz Maroku, tā ir tik garšīgi silta, nedaudz jumtiņu noraujoša un dažāda, te gaiss burtiski strāvo prieku un piedzīvojumus! . . #virsnīšiāfrikā #fazergarša #geishamirklis #virsnīšiceļo #tamraght #morocco #africa #camperlife #vanlife #roadtripafrica #skecherslatvija #skechers #travelistolive

A post shared by Kristine Virsnite (@kristine_virsnite) on Jan 19, 2020 at 9:05am PST