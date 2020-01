Kristīne Virsnīte no Āfrikas: "Vai es ilgojos pēc mājām? Ne gluži!"

Tuvojas mirklis, kad atgriezīsimies Eiropā un es nesaprotu no kuras puses, taču jūtu, kā piezogas trauksme, ne tāda pamatīga, drīzāk tāda dziļumā īdoša, kura mīl pielavīties un sākt elsot pakausī. Man tik ļoti patīk, ka neesmu sazvanāma, jau vairāk nekā divus mēnešus mans Latvijas telefona numurs klusē, uz vēstulēm es varu atbildēt, kad vēlos un e-pastus teju nelasu, tik retu reizi izbraucu ar skatu cauri tam, kas tur rakstīts, Facebook Kaspars manā telefonā nejauši nobloķēja, lai tiktu atpakaļ jāatjauno ar kodu, kas atsūtīts uz manu telefona numuru, kurš klusē. Mani Latvijā gaida skaisti projekti - Āfrikas piedzīvojumu raidījums, mēs noteikti sariktēsim arī Āfrikas sarunu vakaru, arī mans sarunu šovs sievietēm sāk silt, taču es vairs negribu to vājprāta skrējienu, kad nav pat laika pusdienas paēst, es tādā esmu dzīvojusi daudzus pārāk ilgus gadus. Vai es ilgojos pēc mājām? Ne gluži, man, protams, uznāk nogurums no neierastā, no tā, ka neesmu savā drošajā komfortiņā, taču manī nav tādas smeldzīgas ilgu sajūtas, jo man nepatīk ilgoties, man patīk būt tur, kur esmu. . . #virsnīšiāfrikā #bananavillage #virsnīšiceļo #aourir #fazergarša #geishamirklis #morocco #africa #travelafrica #visitmorocco #travelmorocco #travelistolive

