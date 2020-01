Madara Kiviča apšauba, vai kādreiz vēl apprecēsies

"Mīlestībai es ticu. Turklāt, es ticu īstai mīlestībai. Manuprāt, īsta mīlestība ir tāda, ka tu mīli otru cilvēku tikai par to, ka viņš ir. Ka tu no viņa neko negaidi, tu neko neprasi no viņa. (..) Tāda beznosacījuma mīlestība. Un es uzskatu, ka mūsdienās tāda var būt, tāpēc, ka es pati to esmu piedzīvojusi, un es zinu, kā tas ir," uzskata Madara, tomēr par precībām viņai ir citādāks viedoklis.