TV personība Māris Ozoliņš krietni nokrities svarā

Kā izdevumam "Privātā Dzīve" pastāstīja Ozoliņš, viņš no XL izmēra pārgājis uz L.

"Es to nenojautu, jo ērci pieķeramies nemanīju. Es pat sēņot nebiju braucis! Nav ne jausmas, kā un kur tas notika. [..] Būtībā tā ir laimes spēle, jo no šīs slimības sevi pasargāt nevar. Bija divi baigi smagi antibiotiku kursi, un pa to laiku tika pamatīgi iedragāta imūnsistēma. Tad sačakarējās arī vielmaiņa. Nu jau viss iet uz labo pusi. Esmu sācis arī aktīvāk sportot," pastāstīja Ozoliņš.