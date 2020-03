Māra Upmane-Holšteine emocionālā video uzrunā skatuves kolēģus

Metu izaicinājumu sev un varbūt vēl kāds gatavs pievienoties! Izmantojam laiku, kas jāpavada mieriņā, lai radītu! Dod ziņu, ja tu arī jūties, ka tas būtu tev forši un noderīgi. Nesolu, ka katru dienu dalīšos ar rezultātu, bet centīšos un let’s see how it goes. 💪🚀 @dadalove 🙋‍♀️, @ligaliberte 🤗

A post shared by Mara Upmane-Holsteine (@astro_maar) on Mar 14, 2020 at 4:39am PDT