Gundega Skudriņa pēdējā brīdī paspējusi atgriezties Latvijā

Kontrastiņi. Ar dažu stundu, milzu stresa un adrenalīna pieplūduma starpību. Ha! Nemaz nezināju, ka kādreiz var pienākt tāda diena, kad brauc mājās un Latvija var būt slēgta. Izrādās var, tad nu kājas pār pleciem un jau 4 reizi tiek mainītas, pārpirktas utt. biļetes un aulekšiem uz mīļajām mājām. Lai arī priecīga par šo faktu nebiju, stresa bija pārpārēm, un varēju arī nepagūt, tomēr man šķiet, tas ir gudrākais lēmums, lai kaut kā šo visu trakumu regulētu. Vakar likās, ka robežas aizslēgs uzreiz un tad palikšu pusceļā. Tāpēc, es kā jau es, sadomāju plānu B, ja jādzīvo Stambulā, plānu C kā atbraukt pa citiem ceļiem un plānu D, ja jāpaliek Indonēzijā😀. Pats galvenais ir nezaudēt optimismu un rīcībspēju. Tas ko zinu priekšdienām, lai draugi un paziņas daudzviet pasaulē, lai nav tikai viena plastmasas karte lîdz, ko bankomāts var norīt, un lai mēle mutē. Pateicoties neziņai un stresiņam, sastapu jaunus cilvēkus, uzzināju daudz jauna, un visādi citādi guvu jaunu pieredzi. Cilvēki ļoti atbalstoši un pretimnākoši. Kas notiek lidostās? Pēc maniem vērojumiem, cilvēki diezgan atbildīgi un mierīgi. Ļoti daudzi nēsā maskas, nečupojas pūļos. Trijās no lidostām, kurās pabiju, mēra temperatūras ( Rīgas lidostā gan nemērīja), wc tiek tīrītas daudz un bieži, daudzviet izvietoti dezinfekcijas līdzekļi. Milzu stresu nemana, piesardzību gan. Tad nu laimīgi esmu nokļuvusi mājās, lai atdotu pati sevi lielajai karantīnai. Lūk, šitas arī būs, man un manai enerģiskai dabai, lielais pārbaudījums😜😀. Absolūti kas jauns un nepieredzēts. Un tiiiiik daudz brīva laika man nav bijis vēl nekad. Sākam jaunu dzīvi. Lai visiem veselība, un visi, kuri vēl steidz mājup, lai pagūst, kamēr atslēga nav priekšā🙏🏻. Veiksmi!!!

A post shared by Gundega Skudriņa (@metroskudra) on Mar 15, 2020 at 6:25am PDT