Paškeviču pāris atklāj detaļas par ceļojumu uz Itāliju; situāciju pasaulē uztver ļoti nopietni

"Bari - Itālijas dienvidaustrumos viesojāmies laika posmā no 29. februāra un Latvijā atgriezāmies naktī no 3. uz 4. martu (4. marta plkst: 00:55). Šajā laika posmā nebija izsludināta ārkārtas situācija un nebija aizliegti publiskie pasākumi. Šajā laika posmā konkrētajā Itālijas reģionā nebija neviena saslimšanas gadījuma ar Covid-19, kamēr Latvijā tika konstatēts pirmais saslimšanas gadījums. Konkrētajā laika periodā Latvijā no 28. februāra īpaši piesardzības pasākumi tika attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas. Nevienā no šīm teritorijām neietilpst mūsu apmeklētais reģions," ierakstā sociālajos tīklos skaidro Paškeviči.